Koppel brainwasht minderjarig meisje en misbruikt haar jarenlang: tot vier jaar cel VCT

28 juni 2019

13u09 0 Bocholt P. (54) en zijn ex-vrouw I. (45) zijn veroordeeld tot vier en drie jaar cel omdat ze jarenlang een minderjarig nichtje en haar vriendinnetje seksueel misbruikten. Het vriendinnetje van 14 jaar oud leerde het koppel in 2004 kennen tijdens een logeerpartij in hun woning in Bocholt. Het meisje werd zo gehersenspoeld door P. dat ze jarenlang onder dwang het misbruik bleef ondergaan. Naar de buitenwereld toe deed het koppel zich voor als haar ouders. De twee minderjarige kinderen van het koppel leden ook onder de zware geweldpleging van hun vader. Een van hen werd ook door P. aangerand.

Het minderjarig nichtje van P. en I. logeerde vaak bij haar oom en tante in Bocholt. In 2004 nam ze haar vriendinnetje mee naar het koppel. Van bij de eerste kennismaking werd het vriendinnetje van 14 jaar oud emotioneel volstrekt afhankelijk gemaakt van P., die haar moreel sterk onder druk zette. Het misbruik sleepte jarenlang aan.

Kwetsbare meisjes

De strafrechtbank in Tongeren stelde vast dat het koppel een welbepaalde werkwijze had en vooral pubermeisjes viseerde die zich in een moeilijke gezinssituatie bevonden en geen goede relatie hadden met hun vader. Ze namen de meisjes op in hun gezin, boden hen een luisterend oor en kochten hen kledij en cadeaus om zich daarna manipulatief en dominant op te stellen en zich het ouderlijk gezag toe te eigenen.

Zo overtuigde de vijftiger de moeder van het vriendinnetje dat hij jarenlang misbruikte dat ze een slechte moeder was voor haar dochter en dat hij en zijn vrouw betere ouders waren. De man deed zich op school zelfs voor als haar vader, controleerde het leven van het tienermeisje volledig en schreef zelfs brieven in haar naam.

Seksfeestjes

In 2006 diende de school van het meisje een klacht in. Tijdens het daaropvolgende schooljaar had het paar bijna dagelijks seks met het meisje. Ook werden andere koppels uitgenodigd voor seksfeestjes bij het koppel en het kwetsbare tienermeisje. Daarna trok het slachtoffer bij het koppel in Bocholt in. Naast het jarenlange misbruik was het meisje ook getuige van de zware agressieve uithalen van vader P. naar zijn twee minderjarige dochters. Geweld was de rode draad in de omgang van P. met zijn eigen kinderen, die in grote angst leefden voor zijn woedeaanvallen. Een van zijn minderjarige dochters werd ook door P. aangerand.

Naast de celstraffen werden P. en I. elk voor vijf jaar ontzet uit hun rechten. Aan twee slachtoffers die zich burgerlijke partij stelden moet het koppel een schadevergoeding van 6.000 euro betalen.