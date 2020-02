Jongedame (28) zwaar onder invloed van drugs achter stuur MMM

18 februari 2020

17u31 0 Bocholt In Bocholt werd dinsdagnacht een bestuurster betrapt onder invloed van drugs. Een huiszoeking in haar woning leverde nog meer drugs op.

Dinsdagnacht rond middernacht controleerde Politie CARMA een bestuurster op de Kettingbrugweg in Bocholt. De 28-jarige vrouw uit Hamont-Achel testte positief op druggebruik. In haar auto trof de politie drugs, medicatie en een verboden wapen aan.

Haar rijbewijs werd meteen ingetrokken voor een periode van 15 dagen. Het verboden wapen werd in beslag genomen. De politie voerde even later een huiszoeking uit op haar adres in Hamont-Achel en vond er nog meer drugs en pillen. De twintiger zat in de cel gedurende het onderzoek. Na verhoor besliste het parket Limburg de vrouw in vrijheid te stellen. Zij zal zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden.