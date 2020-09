Jeugdwerking Bocholt VV tien dagen stilgelegd na drie besmettingen Birger Vandael

16 september 2020

10u46 2 Bocholt Voetbalclub Bocholt VV is de volgende in de rij waar men de jeugdwerking tijdelijk moet stilleggen door een coronabesmetting. Twee trainers en één speler legden een positieve test af. Bijgevolg gaan de trainingen en wedstrijden gedurende tien dagen niet door.

De speler in kwestie is actief bij de U13. Dat maakt dat alle trainingen van de U6 tot U19 worden stilgelegd. Een beslissing die werd gemaakt op een crisisvergadering en na het nodige medisch advies. Enkele ouders van de U13 zijn immers bij andere leeftijdsgroepen actief, terwijl de besmette trainer ook doelmannen van andere leeftijdsgroepen onder zijn hoede heeft. Zoals wel vaker binnen een vereniging is er dus sociaal contact over de hele club heen. De eerste ploeg blijft wel actief, maar alle spelers zullen nogmaals worden getest.