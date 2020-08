Guido Schonkeren (Via) volgt Jaklien Goijens op in gemeenteraad Birger Vandael

Op 26 juni 2020 liet gemeenteraadslid Jaklien Goijens (Via) weten dat ze haar ontslag nam in de gemeenteraad. Bijgevolg kan er uit de Via-fractie een opvolger geïnstalleerd worden. Eerste opvolger op de Via-lijst, mevrouw Ann Bernaerts, werd als gevolg van de verzaking van mevrouw Ria Voortmans reeds op 2 januari 2019 als gemeenteraadslid geïnstalleerd. Guido Schonkeren is de eerstvolgende opvolger op de Via-lijst en zal opgeroepen worden om de eed af te leggen na onderzoek van zijn geloofsbrieven. Tijdens de gemeenteraadszitting van 27 augustus zal deze wissel worden behandeld. Reppelaar Schonkeren is werkvoorbereider bij ramen- en deurenfabrikant Profel. Verder is hij actief in vele verenigingen en nam hij ook al meermaals met succes deel aan de Dodentocht.