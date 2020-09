Gemeenteraad verplaatst na overlijden schepen Birger Vandael

23 september 2020

Wegens het overlijden van schepen Leo Cardinaels zijn de raden in Bocholt van 24 september verplaatst naar 1 oktober. De raad van bestuur AGB begint om 19.45 uur, gevolgd door de gemeenteraad om 20 uur en aansluitend de raad voor maatschappelijk welzijn. Door de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen zullen de raden plaatsvinden in de grote zaal van GC De Kroon. Er zal een beperkt publiek van 20 personen toegelaten worden via inschrijving. U kan inschrijven via info@bocholt.be en de bevestiging dient u mee te brengen. Had u al eerder ingeschreven voor de raad van 24 september, dan hoeft u de reservatie niet meer te herhalen.