Fietspad aan kanaal omhoog gekomen Birger Vandael

29 juli 2019

Fietsers en motorrijders die al eens graag langs het kanaal rijden, moeten in Kaulille erg aandachtig zijn. Tussen de Kettingbrug en de brug van de Fabriekstraat, is een stukje wegdek omhoog geschoten. Dit is het gevolg van de hitte vorige week. Inmiddels plaatste de technische dienst reeds twee hekken die het euvel aankondigen, zodat niemand onverwacht de lucht in vliegt. Het is nog niet duidelijk wanneer de schade hersteld zal worden.