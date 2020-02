Ensor (20) bewusteloos gemept tijdens carnavalsfeest omdat hij zus wil beschermen tegen ongewenste aanrakingen Emily Nees

27 februari 2020

17u04 0 Bocholt Wat een feest hoorde te zijn, draaide voor Ensor Praczijk (20) uit in een nachtmerrie. Tijdens een carnavalsfeestje in Bocholt werd hij in elkaar geslagen door twee mannen, nadat hij zijn zus probeerde te beschermen tegen ongewenste aanrakingen. “Ik wilde gewoon zeggen dat ze moesten stoppen, maar kreeg in plaats daarvan de vuist in mijn gezicht”, klinkt het.

In de nacht van maandag op dinsdag trok Ensor Praczijk (20) erop uit met zijn zus Angie (17) om carnaval te vieren in Bocholt. Het uitje nam al snel een andere wending. “Ik kan me er zelf niet heel veel meer van herinneren door mijn hersenschudding”, vertelt Ensor. “Mijn papa en mijn zusje hebben het verhaal naverteld.”

“Toen we tijdens een carnavalsfeestje nog even dag gingen zeggen tegen onze vrienden in café ‘Den Bazaar’, stootten we op twee onbekende mannen”, vervolgt hij. “Papa en ik merkten op dat ze aanstalten maakten om mijn zus haar borsten te betasten. Papa liet dat natuurlijk niet toe en duwde hem weg. De security kwam tussenbeide en trok mijn vader aan de kant. De twee mannen kwamen dan maar op mij af en hebben me in elkaar geslagen. Ik ben toen gevallen en heb mijn bewustzijn verloren. Ik wilde gewoon zeggen dat ze moesten stoppen, maar kreeg in plaats daarvan de vuist in mijn gezicht.”

Shocktoestand

“Ik was zelf op mijn gsm bezig toen de mannen mij wilden betasten”, legt zus Angie (17) uit. “Toen ik opkeek, zag ik hoe mijn broer in elkaar werd geslagen. Voor ik het wist, lag hij op de grond met één van de mannen bovenop hem. Het ging er echt heel heftig aan toe. Toen we in het ziekenhuis waren, verkeerde ik echt in een shocktoestand en heb ik superlang gehuild.”

Ensors gezicht werd gehecht. Ook de snijwonden, veroorzaakt door een glazen fles, in zijn nek en rug werden verzorgd. Die laatste snede bleek acht centimeter lang en vier centimeter diep. “In het ziekenhuis besefte ik nog niet dat ik was geslagen en neergestoken. Nu is het wel duidelijk dat het niet goed met me gaat. Zo raak ik niet meer zonder hulp uit bed en heb ik constant hoofdpijn. Ik heb geen nachtrust meer, omdat ik door de wonde op mijn rug geen goede houding kan aannemen. Zowel fysiek als mentaal weegt het zwaar.”

Oproep

Ensor heeft dan ook kopzorgen. “Op dit moment heeft nog niemand zich gemeld als getuige. Vandaar dat we een oproep hebben gelanceerd op Facebook.” Die werd al meer dan duizend keer gedeeld. “Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. We hopen natuurlijk ook dat het iets oplevert. Mensen mogen zich altijd melden bij de politie, desnoods anoniem. Dat zou ons echt enorm helpen.”