Efficiënt Bocholt naar de kop in tweede nationale Luc Dujourie

11 oktober 2020

18u09 0 Bocholt Twee goals, drie punten en de leidersplaats bovenop voor een zwoegend Bocholt. Dat na een niet meteen onvergetelijk spektakel waarin de Damburgers volwassener en efficiënter bleken dat een nochtans aardig voetballend Houtvenne. En nu uitkijken naar het beste Bocholt VV?

Een welverdiende driepunter voor Bocholt VV, ja zeker. Wie wind, regenvlagen en een dreigend virus trotseert op een kille zondagmiddag mag echter hopen op enig sportief amusement. Of niet, coach Rocky Peeters?: “Daar mag jij een mening over hebben, ik heb een andere. Voor leuk en aardig ballen ga je best naar een jeugdwedstrijd, hier gaat het om de knikkers. Wat heeft onze voorkeur: geweldig voetbal maar geen punten of andersom?” Begrijpelijke taal vanwege de winnende coach die echter moest toegeven dat zijn ploeg met name voor rust alle moeite van de wereld had met de moedig en positief voetballende bezoekers.

Opdoffer

Toch stond het bij de koffie één-nul. Was Houtvene vaak aan de bal, de betere kansen waren met name voor het lokaal woelwater Tresor. Zijn hoekschop bereikte op het halfuur de kale knikker van Dieme en die mikte de openingstreffer richting kruising. Achteraf bekeken ook een fatale opdoffer voor de bezoekers “Na een mindere eerste helft hebben mijn jongens het nadien heel volwassen uitgespeeld. We kozen onze momenten en hadden nog een drietal goals kunnen en moeten afmaken…” Eén goaltje zou echter al volstaan, sluipschutter Bertjens mocht vogelvrij oprukken, fusilleerde doelman Pauwels en lukt alweer zijn vijfde treffer van het seizoen. Boeken toe voor Houtvenne en ware woorden van bezoeker Glenn Van Asten: “Leuk voetballen is één zaak, maar daar kopen we niets voor. Je mag stellen dat we ons goed hebben aangepast aan dit hogere niveau maar op stilstaande fasen en op vlak van efficiëntie moet het nu snel beter.” De conclusies? De prijs voor moed en mentaliteit voor Houtvenne, de terechte zege voor Bocholt VV, het laatste woord voor trainer Peeters die verzekerde dat zijn ploeg ‘na de inbreng van al die nieuwe spelers vanaf nu alleen maar zal groeien.” En zeggen dat de fiere leiders in tweede nationale B desondanks Bocholt VV heten…

Bocholt VV: Wertelaers, Janssen, Scheelen, Opdenakker, Bertjens, Regales (60’ Goulding), Tresor (72’ Kessels), Peeters, Boiten (81’ Didden), Zotti, Dieme.

Houtvenne: Pauwels, Ofori, Kocak, Wouters, Vervoort, Mols (77’ Henderix), Vermeiren (57’ Cannaerts), Michiels, Da Silva, Jacobs (57’ Van Bauwel), Van Asten.

Doelpunten: 32’ Dieme (1-0), 62’ Bertjens (2-0).

Gele kaarten: Zotti, Van Bauwel,.

Scheidsrechter: Clerkx.