Drugslab opgerold bij gezin met twee kinderen BVDH

03 augustus 2019

In een woning in het Bocholtse Kreyel werd vrijdagnacht vermoedelijk een drugslab opgerold. In de woning verbleef een gezin met twee jonge kinderen. De politie werd - niet voor het eerst - opgeroepen voor huishoudelijk geweld. Bij de huiszoeking stootten de agenten op allerlei vaten en jerrycans met chemische stoffen. Uit onderzoek is gebleken dat het om een drugslab ging. De civiele bescherming ruimde het boeltje op.