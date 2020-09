Drie punten voor zwoegend Bocholt Luc Dujourie

27 september 2020

19u27 0 Bocholt Spannend verhaal aan de Bocholtse Damburg waar het lokale VV zijn eerste driepunter van het seizoen mocht optekenen. Niet dat dit van een leien dakje liep want de trefzekere en pittig bikkelende bezoekers gingen pas in het slotkwartier voor de bijl. Boiten (2) en Bertjens stonden aan het kanon.

Vraagtekens rond de klok van drie in het kille noorden waar de thuisspelers de halve misser van speeldag één - een magere 1-1 op het veld van Heur-Tongeren- moesten recht zetten, terwijl de bezoekers uit Brabant om allerlei omstandigheden (beker, Corona) pas aan een eerste optreden toe waren. Drie geanimeerde kwartiertjes later stond het één-één. Bocholt-coach Rocky Peeters: “Ondanks het feit dat onze tegenstander aan honderd procent had gescoord vond ik dat nog een logische tussenstand. Nadien gingen we verder op ons elan en kwamen heel sterk uit de kleedkamer. Toen het finaal toch nog twee-twee werd toonden mijn spelers hun mentale weerbaarheid en gingen er nog over.”

Bibberen

Inderdaad, Bertjens lukte al snel de drie-twee maar het zou bibberen blijven tot de slotfase. Zeker toen een laat tegendoelpunt werd afgekeurd. “Zeer terecht want ook ik zag een overtreding op onze doelman.” Aldus een tevreden Bocholt-coach. “Niet alleen om de drie punten, na de slappe vertoning van afgelopen woensdag verwachte ik niets minder dan een stevige reactie. Ik telde toen maar enkele jongens die op hun niveau speelden en vandaag ben ik blij dat men dat heeft recht gezet. Niet evident hoor, bekijk die sterke spelerskern van bijvoorbeeld Pepingen maar eens en je weet dat dit een aartsmoeilijke reeks is waar iedereen van iedereen kan winnen. Vier op zes is dus niet gek, mijn jongens werken keihard op training en we kunnen nu verder bouwen op deze mooie prestatie.”

Bocholt VV: Wertelaers, Janssen, Scheelen, Opdenakker (80’ Didden), Peeters, Shema (87’ Geebelen), Boiten, Zotti, Dieme, Regales (71’ Kessels), Bertjens.

Pepingen-Halle: Vandervorst, Bourgeois, Houssane, Pé, Baras, Ngadrira, Dailly, Neef (72’ Schoonjans), Vandenbrande, Aalhoul, Van Belle (36’ Mulume, 86’ Ertveldt).

Doelpunten: 25’ Baras (0-1), 40’ Boiten (1-1), 54’ Boiten (2-1), 76’ Baras (2-2), 78’ Bertjens (3-2).

Gele kaarten: Opdenakker, Kessels.

Scheidsrechter: Krieken.