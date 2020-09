Drie besmettingen bij Bocholt VV: jeugd speelt voorlopig niet meer Birger Vandael

16 september 2020

10u46 2 Bocholt De jeugd van Bocholt VV zal de komende tien dagen niet trainen of wedstrijden spelen nadat twee trainers en één speler positief testten op corona. De eerste ploeg blijft wel actief.

Eén van de drie besmette leden van de club, is een jeugdspeler die actief is bij de U13. Eén van de trainers is dan weer actief binnen verschillende leeftijdsgroepen van de club. En omdat ook enkele ouders van spelers uit de U13 betrokken zijn bij de werking van andere leeftijdsgroepen, werd beslist om meteen iedereen van U6 tot U19 tijdelijk van het veld te houden. De eerste ploeg blijft dan wel weer actief, al zullen alle spelers daar opnieuw getest worden.