Dodelijk ongeval in Bocholt na zware klap met twee voertuigen MMM

11 mei 2020

10u16 0 Bocholt In Bocholt aan de Hamonterweg is maandagmorgen rond 6.45 uur een vrouw verongelukt.

De vrouw stak het kruispunt met de Sportlaan over met haar wagen en werd daarbij gegrepen in de flank. Brandweer Noord-Limburg snelde ter plaatse maar kon niet verhinderen dat de vrouw wat later stierf aan het verwondingen.