De jeugd is aan zet bij Bocholt VV Luc Dujourie

22 september 2020

10u43 0 Bocholt Nieuw seizoen voor Bocholt VV dat er vanaf woensdag weer tegenaan mag met een danig vertimmerde en jeugdige spelerskern. Koren op de molen van trainer Rocky Peeters. Doorgaans geen man van grote woorden en veel heisa maar wel een Kempenaar die staat voor principes en positieve energie.

“Als je de spelerskernen in de hogere reeksen eens bekijkt weet je heel snel dat onze jeugd daar op geen kansen moet rekenen. Brede kernen jawel, maar in plaats van dus wat geld in de opleiding te investeren zijn die clubs tegenwoordig vaak in buitenlandse handen en is het vooral de bedoeling spelers ‘verkoopsklaar’ te maken. Deze jongen wordt pas gelukkig als hij zo’n jeugdig talent een volgende stap kan helpen zetten. Clubs op dit niveau moeten er juist voor zorgen dat ze elk seizoen enkele jongens kunnen laten doorgroeien.”

Wat niet weg neemt dat er nogal wat sterkhouders zijn vertrokken en jij punten moet pakken met een kleinere en jongere groep spelers. En wie is uiteindelijk verantwoordelijk? Ene Rocky Peeters misschien?

“Dat is dan maar zo en hoewel ik weet dat een trainer eerder een soort passant is weiger ik mee te doen aan dat soort korte termijn denken. Je moet durven verderop kijken en in het geval van Bocholt VV voel ik dezelfde visie bij het clubbestuur. Als antwoord op je vraag: Men zegt dat Bocholt de tering naar de nering heeft gezet en het klopt dat de spelerskern een stukje smaller is geworden. 22 veldspelers plus twee doelmannen werden er eerder zestien plus twee. Maar in de groep schuilt wel nog altijd een pak talent. En heel wat jeugd, tel de gemiddelde leeftijd maar eens uit en dan is het mooi dat die kerels kunnen groeien in een kader waar ze kunnen rekenen op de ervaring van heel wat sterkhouders. “

Wat met de sportieve ambities voor dit seizoen? Het jaar na de kater van het vorige.

“Het klopt dat de afloop van vorig seizoen ons pijn deed. We zijn niet op onze waarde geklopt, we stonden er goed voor op één puntje van de leiders maar dat virus besliste er anders over. Ik stel echter vast dat men in Bocholt niet bij de pakken is blijven zitten. Je moet maar eens gaan kijken welke inspanningen er aan de accommodaties werden geleverd om het de supporter naar zijn zin te maken. Of waarom deze club een prima uitstraling heeft in ons voetbal. Sportief durf ik te stellen dat we weer voor het hoogst haalbare gaan. In deze sterke reeks ligt alles nu echt wel open. Nogal wat ploegen hebben zich danig versterkt en het is een cliché, maar eigenlijk kan iedereen wel van iedereen winnen. Onze eerste klus in Heur-Tongeren? Ik weet dat we te gauw zijn gesneuveld in de beker maar dat was nu eens echt na een wedstrijd zoals je er soms eentje moet meemaken. De bal wilde er niet in, aan de overkant waren we machteloos tegen twee absolute flutgoals. Niets aan de hand, we zullen er staan en een goed resultaat in Tongeren zou de aanloop zijn naar een goeie ‘flow’. Kortom, de start van een seizoen is razend belangrijk, wij weten wat ons te doen staat.”

Bocholt VV gaat woensdag op speeldag I op bezoek bij Heur-Tongeren, aftrap 20 uur.