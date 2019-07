Dak van appartementsgebouw vat vuur tijdens werken RTZ

09 juli 2019

17u43 2

Het dak van een nieuw appartementsgebouw aan de Pastoorsdreef in Bocholt-centrum is dinsdagmiddag beginnen smeulen, tijdens werkzaamheden. Bij het branden van de roofing sloeg een vonk over naar het isolatiemateriaal. De toegesnelde brandweerploegen van de zone Noord Limburg spoten met schuim om het dak weer af te koelen. Niemand raakte gewond, maar een deel van het nieuwe dak liep door de brand wel ernstige schade op.