Concessie voor molenaarswoning Luysmolen opnieuw opengesteld BVDH

22 augustus 2019

11u01 0 Bocholt In september 2018 lieten de concessionarissen van de Luysmolen en de bijhorende molenaarswoning weten het gedeelte met betrekking tot de molenaarswoning op te zeggen vanaf 2019. Omdat er de uitbating als vakantiewoning uiteindelijk niemand gevonden werd, wordt de concessie opnieuw opengesteld.

De uitbaters lieten vorig jaar verstaan dat ze een eigen woning gingen betrekken en dat ze een uitbating van de molenaarswoning als vakantiewoning in combinatie met de uitbating van de Luysmolen niet haalbaar zagen. Het gemeentebestuur beschikt zelf niet over de mogelijkheden om dit te doen en startte bijgevolg een procedure om de molenaarswoning afzonderlijk in concessie te geven.

Een vijftal mensen stelden zich uiteindelijk kandidaat en er werden twee personen geselecteerd om de molenaarswoning uit te baten als vakantiewoning. Met geen van beide kandidaten kon echter een concessie worden afgesloten. In de nieuwe contractvoorwaarden wordt niet langer een minimumprijs opgelegd voor de concessie, al blijft de prijs natuurlijk wel een belangrijk element. Het punt wordt op de gemeenteraad van volgende week donderdag tijdens de zitting besproken.