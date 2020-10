Christophe Bertjens blikt met vertrouwen vooruit: “Beste Bocholt VV op komst” Luc Dujourie

04 oktober 2020

12u12 0 Bocholt Een vrachtje doelpunten, drie punten in de achterzak en een feestje achteraf. De riante zege bij City Pirates bracht de bevestiging dat Bocholt VV zijn seizoenstart niet heeft gemist. Sluipschutter Christophe Bertjens (27) stond twee keer aan het kanon en kijk uit naar het vervolg.

Afgaande op de cijfers leverde jullie bezoek aan de Merksemse City Pirates een leuk avondje op.

Bertjens: “We hadden twee weken terug ons lesje geleerd in Tongeren. We waren veel te slap van stapel gelopen en dat mocht niet meer gebeuren. OK, we kwamen wat ongelukkig op achterstand maar toonden meteen onze mentaliteit. Bij de rust stonden we er goed voor (nvdr 1-3). Nadien liep het helaas een stuk minder maar hebben we op de counter de zege veilig gesteld. Een zeer verdiende overwinning, laat dat duidelijk zijn.”

Zeven op negen is niet onaardig maar was vooral een opluchting na jullie flauwe voorbereiding.

“Die verliep inderdaad niet naar wens. Niet onaardig gespeeld maar veel tegengoals, wat zich tot vandaag een beetje heeft doorgetrokken. Maar, negen gemaakte doelpunten is ook niet kwaad en zo lang we er eentje meer maken dan de tegenstander zijn we goed bezig. Hoe dan ook, we zoeken nog naar de optimale balans en worden week na week een stukje sterker. Kan niet anders als je in vergelijking met vorig seizoen vijf basisspelers moet vervangen. Wees dus maar gerust, het beste Bocholt is nog op komst. “

Hoe hoog mogen de supporters jullie dit seizoen inschatten?

“Moeilijk om dat nu al te voorspellen maar wat mij betreft schat ik deze ploeg hoger in dan die van afgelopen seizoen. Op de posities waar iemand is vertrokken werd slim ingekocht en vooral aanvallend zie ik alleen maar versterkingen. We kunnen rekenen op Boiten, Shema en mezelf maar met name de komst van Romero Regales maakt dat we vandaag doorlopend over een betrouwbaar aanspeelpunt beschikken. De concurrentie is dus groot en wat mij betreft zit het goed met vier goals en momenten waarop ik belangrijk mag zijn voor de ploeg. Weet je, het vorige seizoen leverde ons een bittere nasmaak op. Het seizoen stopte op een moment dat wij nog over uitstekende papieren beschikten (nvdr Bocholt strandde op één punt van Tienen maar had bij de Corona-stop nog een gemakkelijker programma) en je begrijpt dat ook deze jongen uit is op een fikse revanche.”