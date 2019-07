Brandweer neutraliseert oliespoor aan Kaulillerweg MMM

14 juli 2019

20u19 0 Bocholt De brandweer moest zaterdagnamiddag uitrukken om een groot oliespoor te neutraliseren in Bocholt.

Voorbijgangers hadden het spoor opgemerkt aan de Bocholter- en Kaulillerweg. Welk voertuig de olie verloor, is niet geweten, maar de brandweer had even de handen vol om alles te neutraliseren.

Na een uurtje was de klus geklaard en kon het verkeer weer vlot door.