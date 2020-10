Bocholtse trappistinnen in ‘Durf te vragen’ Birger Vandael

02 oktober 2020

10u18 0 Bocholt Zuster Rebekka (53) en zuster Tamar (44), die leven in het slotklooster van Bocholt, verschijnen aanstaande dinsdag 6 oktober in het VRT-programma ‘Durf te vragen’. Presentatrice Siska Schoeters zal onder toezicht van priorin Rebekka 24 uur lang leven bij d e Trappistinnen van Priorij O.L.V. Klaarland. Achteraf antwoorden de zusters in de studio op alle vragen.

De Trappistinnen vormen een contemplatieve gemeenschap die zich toelegt op het gebed en handenarbeid. Zuster Rebekka is de moeder-overste, wat in het slotklooster ‘priorin’ wordt genoemd. Hun leven wordt gekenmerkt door drie krachtlijnen: gebed, lezing en handenarbeid. Dat laatste omvat het maken van confituur, kaarsen, zeep, biergistpilletjes. Bier zelf brouwen ze niet, al verwachten veel mensen dat van Trappistinnen. Hun producten verkopen de slotkloosterzusters in de priorij zelf, aan andere abdijen en in liturgische centra.

Steeds minder zusters

Hoewel zusters al lang deel uitmaken van onze maatschappij, zullen we hen in de toekomst minder en minder zien: steeds minder vrouwen worden zuster. Nochtans speelt de vrouw in vergelijking met vroeger een belangrijkere rol binnen de katholieke kerk. Van de meer dan 7.000 personen die in de Kerk in België een of andere verantwoordelijkheid dragen of taak vervullen, is 55% vrouw.

Durf te vragen komt dinsdag om 20.40 uur op Eén.