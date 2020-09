Bocholtse schepen Leo Cardinaels verongelukt met motor in de Ardennen Marco Mariotti

20 september 2020

18u39 34 Bocholt Schepen Leo Cardinaels (N-VA) uit Bocholt is vandaag verongelukt in de Ardennen toen hij er op pad was met zijn motor. Iets dat hij heel vaak deed. Burgemeester Stijn Van Baelen (CD&V) reageert geschokt. “Leo was een man met een hart van goud”, zegt Van Baelen.

“Met een onmetelijke droefheid vernamen we het intrieste nieuws dat Leo Cardinaels vandaag is overleden", laat de burgemeester via sociale media weten. “Hij werd slachtoffer van een smartelijk verkeersongeval met zijn motor. Het ongeval gebeurde in de Ardennen in de nabijheid van Saint-Hubert.”

“Met een grote betrokkenheid engageerde Leo zich voor Bocholt. Sinds januari 2019 nam hij de verantwoordelijkheid op als schepen. Met veel verve kon hij vertellen over zijn avonturen in verre landen waar hij in het verleden werkte, en maande ons aan om soms de zaken in Bocholt te relativeren.”

“Iedereen in Bocholt kende Leo. Een echte geboren en getogen Bocholtenaar. Hartelijk en vriendelijke, intelligent, eigenzinnig en somtijds een echte verstrooide professor. Maar bovenal een man met een hart van goud. Onze Lei, wat zullen we hem missen.” Cardinaels was sinds 2019 schepen van Ruimtelijke Ordening.