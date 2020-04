Bocholtse gemeenteraad via mail Birger Vandael

16 april 2020

12u59 1

Op 23 april vindt de volgende gemeenteraad van Bocholt plaats. Omdat in de raadzaal de maatregelen omtrent ‘social distancing’ niet kunnen gegarandeerd worden, zal de gemeenteraad niet fysisch in het gemeentehuis plaatsvinden. De raadsleden blijven thuis en kunnen vanuit ‘hun kot’ stemmen via e-mail. Op de agenda staan onder meer de financiering van het project kmo-zone ‘Kanaal’ en de aankoop van de noodzakelijke percelen grond voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein en voor de aanleg van de nodige infrastructuur.