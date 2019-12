Bocholtenaar krijgt 38 maanden cel voor aanval op Irakees BVDH

13 december 2019

Een 20-jarige man uit Bocholt is veroordeeld tot een celstraf van 38 maanden met uitstel nadat hij op 29 november 2017 een Irakees aanviel te Hasselt. Hij wilde daarbij een hoeveelheid cannabis buit maken. “Uit de camerabeelden blijkt duidelijk dat beklaagde en zijn minderjarige mededader het slachtoffer wilden overvallen. Ze liepen in de tunnel en vielen hem in de rug aan. Het is ook duidelijk dat ze goederen wilden bemachtigen die zich in de jas van het slachtoffer bevonden”, staat te lezen in het vonnis. “Van uitlokking is geen sprake, de beklaagde streefde louter snel winstbejag na en hield geen rekening met andermans fysieke integriteit.” De twintiger uit Bocholt moet zich laten begeleiden en dient aan het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 10.000 euro te betalen.