Bocholtenaar doet valse aangifte van inbraak en moet nu ruim 50.000 euro aan verzekeraar Birger Vandael

12 oktober 2020

20u21 0 Bocholt De rechtbank van Hasselt heeft een 45-jarige man uit Bocholt veroordeeld tot een celstraf van twintig maanden. De man deed een valste aangifte van diefstal en kreeg van de verzekeraar ruim 48.000 euro. Ook zijn vrouw (44) werd veroordeeld tot 8 maanden cel.

De verzonnen diefstal vond plaats in Zonhoven in het najaar van 2016. De slotenmaker stelde vast dat er zeer vreemde braakschade was gepleegd. Bij een huiszoeking enkele maanden later vond de politie dezelfde toestellen als de eerder als gestolen aangegeven apparaten. De rechtbank noemt de feiten dan ook ‘normbesef' en hekelt de ingesteldheid van het duo. Zij werden overigens in het verleden ook al veroordeeld. Aan de diefstalverzekeraar moet 51.606 euro schadevergoeding worden betaald.