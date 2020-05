Bocholtenaar (53) riskeert vier jaar cel voor verkrachting zestienjarig meisje in camionette Birger Vandael

08 mei 2020

13u04 0 Bocholt Ruim twee jaar geleden leerde een 53-jarige man uit Bocholt twee minderjarige meisjes kennen in het Kapermolenpark te Hasselt. Al snel werd hij hun leverancier van cannabis, speed, coke en alcohol en had hij met beide meisjes seks. Toen de twee dames dit van elkaar te weten kwamen, ontstond er een zware discussie en duwde de vijftiger een zestienjarig meisje in zijn camionette, waar hij haar op een matras verkrachtte. Hij riskeert 4 jaar cel voor de feiten bij de twee meisjes.

Het slachtoffer van de brutale verkrachting bevond zich in een kwetsbare situatie. Ze verbleef op het moment van de feiten in een instelling vanwege een probleemsituatie bij haar thuis. Zo was haar stiefvader meermaals agressief geweest. Toen de Bocholtenaar de meisjes leerde kennen, werden er al snel contactgegevens uitgewisseld. Vervolgens had de man afspraakjes in Houthalen en Zonhoven. Zijn spelletje was uitgespeeld toen hij op 21 januari 2018 geconfronteerd werd door de meisjes.

Getekend voor het leven

De vijftiger pakte het meisje hardhandig aan bij de feiten in zijn camionette. Daarna dreigde hij ermee om filmpjes van het slachtoffer via het internet te verspreiden. Volgens advocate Kathleen Trumpener, die die meisje verdedigde, is het slachtoffer getekend voor het leven. De procureur benadrukte dat de instemming van het meisje om seks te hebben, niet alles kan goedpraten. “Er is sowieso een enorm leeftijdsverschil tussen de twee en bovendien was het meisje een kwetsbaar persoon. De man gaf haar cadeautjes, onder meer in de vorm van drugs en alcohol, waardoor de geldige toestemming was aangetast."

Volgens de gerechtspsychiater zijn er pedoseksuele tendensen bij de man. Hij kan ook agressief worden wanneer hij niet meteen zijn zin krijgt. Op 5 juni wordt het vonnis uitgesproken.