Bocholt wil ook Reppel-centrum herinrichten

25 november 2019



De afgelopen jaren werd de Reppelerweg in Bocholt in verschillende fases vernieuwd. Alleen het gedeelte van het centrum van Reppel zelf werd nog niet vernieuwd. Het gemeentebestuur wil nu ook dit laatste stuk aanpakken en de opdracht daarvoor uitschrijven. Bedoeling is om de tijdelijke verkeersremmende maatregelen te bestendigen en nog bijkomende maatregelen in dit kader uit te voeren. Door de herinrichting zal het centrum ook een fraaiere inrichting krijgen zodat het geheel aantrekkelijker wordt en de activiteit in het centrum zal bevorderen. Fluvius wenst tevens van de gelegenheid gebruik te maken om de riolering te vernieuwen en die zone te voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. De totale raming bedraagt 1.519.221,78 euro. Het gemeentelijk aandeel daarin is geraamd op 1.314.188,91 euro. Het voorstel staat ter goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad die komende donderdag plaatsvindt.