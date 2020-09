Bocholt als rode zone? “De cijfers zijn hoopvol” Birger Vandael

28 september 2020

12u38 1 Bocholt Met 21 besmettingen op 13.144 inwoners in Bocholt gedurende de laatste twee weken werd de gemeente door sommige bronnen rood gekleurd. De veiligheidscel van Bocholt stelt op basis van de ‘zorgatlas Vlaanderen’ dat de cijfers hoopvol zijn. “We krijgen hier een gele kleur en hebben één van de laagste aantallen qua besmettingen in Limburg", klinkt het in een officieel bericht.

De veiligheidscel kon de cijfers inkijken per dag en heeft ook een beter beeld van waar de besmettingen zich precies situeren. “Zo kunnen we bekijken als het hier om bijvoorbeeld een familie, sportclub of vereniging zou gaan en zelf een gemeentelijke tracing opstarten. We hebben hierover binnen de gemeentelijke veiligheidscel ook dagelijks overleg met de scholengemeenschap, het rusthuis, verenigingen, sportclubs en andere. Indien het aantal besmettingen zou oplopen of er een clusteruitbraak zou zijn, zal dit steeds via de bevoegde instanties gecommuniceerd worden.”