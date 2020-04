Biotechnicum kiest voor duidelijkheid: “Als scholen na paasvakantie niet openen, schrappen we examens” Birger Vandael

01 april 2020

11u47 0 Bocholt Al enkele dagen wordt er druk gedebatteerd over de manier waarop scholen straks weer aan de slag moeten gaan en hoe examens zullen worden afgelegd. Al enkele dagen wordt er druk gedebatteerd over de manier waarop scholen straks weer aan de slag moeten gaan en hoe examens zullen worden afgelegd. Directeurs van middelbare scholen vragen duidelijkheid en hopen voor 18 mei de deuren terug te kunnen openen. Op het Biotechnicum in Bocholt hakken ze nu al knopen door. “Als de scholen niet onmiddellijk na de paasvakantie openen, worden de examens geschrapt”, is directeur Bart Schijns duidelijk.

Op 16 maart kwam op het Biotechnicum de pedagogische raad samen. Toen al werd de beslissing genomen dat wanneer de scholen niet onmiddellijk na de paasvakantie zullen opengaan, de voorkeur wordt gegeven aan het zo optimaal mogelijk maken van de leertijd. “We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk leertijd in te halen om zo de leerachterstand naar volgend schooljaar zoveel mogelijk te beperken”, onderstreept Schijns. Dat betekent dat er geen examens zullen worden afgenomen. “De lessen zullen doorgaan tot en met dinsdag 23 juni waarna nog tijd is voor de deliberaties.”

Wel controletoetsen

Doordat de beslissing al tijdig genomen werd, kan het Biotechnicum dit scenario nu verder uitwerken. “Zo is er voor iedere klas al een schema gemaakt voor wanneer er controletoetsen zullen gegeven worden. Dat zorgt ervoor dat we voldoende spreiding hebben om de leerlingen in de laatste acht weken van het schooljaar te evalueren. Doordat we alles al klaar hebben kunnen we ook snel naar de ouders en leerlingen communiceren, want ook zij willen duidelijkheid!”

Afstandsonderwijs

Momenteel worden de leerlingen al een resem taken en opdrachten opgelegd. “Ook daarin zijn we zeer gestructureerd te werk gegaan”, stelt de directeur. “We wilden ten alle tijden het overzicht behouden naar leerkrachten, leerlingen en ouders toe. Met een feedbackrapport houden we iedereen op de hoogte. Bovendien hebben we ingetekend op het aanbod van Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) waarbij leerlingen die niet over een digitaal device beschikken een laptop ter beschikking zullen krijgen. Op die manier kunnen we na de paasvakantie nieuwe leerstof aanbieden, indien nodig via afstandsonderwijs.”