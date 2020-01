Bewakingscamera’s aan Sint-Laurentiuskerk BVDH

23 januari 2020

Tijdens de gemeenteraad van 30 januari zal er positief advies moeten worden uitgebracht over de bewakingscamera’s in de omgeving van de Sint-Laurentiuskerk te Bocholt. Pas wanneer dit advies gegeven wordt, kunnen deze in dienst genomen worden. Op de gemeenteraad wordt verder ook het klimaatactieplan ter goedkeuring voorgelegd. De gemeente zal ook een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met de stad Tongeren om beroep te doen op hun bemiddelaar om bemiddeling te kunnen aanbieden als alternatieve maatregel voor een geldboete in het kader van de GAS-boetes.