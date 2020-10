Andy Peeters en Bocholt VV: “Op naar het seizoen van de revanche” Luc Dujourie

21u26 1 Bocholt Speeldag vier voor Bocholt VV en Andy Peeters. Eén blik op de rangschikking vertelt ook de 29-jarige veldheer van de Damburg dat zijn ploeg het aardig doet in tweede nationale B. Onverhoopt en veelbelovend voor wat niet zo maar een volgend seizoentje wordt voor de zwart-witten.

“Als je een sportman bent, op één puntje staat van een bekroning en dat fout ziet gaan door een externe oorzaak…ja, dan doet het pijn. Er is dus maar één remedie, door slikken en op naar een klinkende revanche…!”

Waarmee Peeters zoals zo vaak correct verwoordt wat er sinds de close-down in de Bocholtse lucht hangt.

“Nadat het de voorbije jaren zo vaak ‘net-niet’ was voor Bocholt zag het er dit keer goed uit: we stonden op één punt van leider Tienen, er waren nog vijf speeldagen te gaan en we zaten echt wel in een goede ‘flow’. Als je dan niet de kans krijgt om er tussen de lijnen voor te knokken ben je natuurlijk gefrustreerd. Dat is echter verleden tijd en alleen de volgende matchen zijn van tel.”

Al waren de voorbije drie speeldagen ook al niet mis. Goed voor een frisse zeven op negen en dat na een matige voorbereiding.

“Ik hoef jou niet te vertellen wat één virus met die voetbalzomer heeft gedaan. Met al die nieuwe jongens in de ploeg was de voorbereiding belangrijker dan ooit. Het mocht echter niet zijn en ook tijdens de wedstrijden die wel door gingen liep het stroef. Hebben wij nu bewezen dat die voorbereiding niets te betekenen heeft? Ik denk het niet maar ik noteerde wel dat we op speeldag één een matige prestatie afleverden in Heur maar dat de bal de volgende weken wel degelijk wel vlotjes de netten vond. Dat levert punten op maar ook een soort ‘flow’ die elke ploeg nodig heeft. Zoals ik het nu zie zijn we - op voorwaarde dat het wat mee zit met blessures- goed gewapend voor de strijd.”

Te beginnen nu zondag tegen de nieuwkomers van VC Houtvenne.

“Da’s inderdaad een nieuwkomer in onze reeks. Blijkbaar moeten we het opnemen tegen een ploeg met enkele ervaren rotten die het moeten hebben van veel inzet en karakter. Geen eenvoudige opdracht maar we zijn er op uit onze thuisreputatie alle eer aan te doen!”

Bocholt VV - VC Houtvenne, zondag om 15 uur aan de Damburg.