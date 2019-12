Alpacaboerderij opent staldeuren op zaterdagen BVDH

05 december 2019

Tijdens de winter staan de diertjes in de Alpacaboerderij van Kaulille knus in hun stal en zijn de weides gesloten voor bezoekers. Tot en met maart kan je op zaterdag tussen 13 en 17 uur wel een bezoekje brengen aan deze schattige alpaca’s in hun stal. De inkom bedraagt 3 euro per volwassene en 2 euro per kind. Tijdens die uren is ook de shop steevast geopend. Tot en met 19 december wordt die shop ook op donderdagavond van 18.30 uur tot 21 uur geopend zodat je er nog leuke kerstcadeautjes kan kopen. Je vindt er onder meer sjaals, handschoenen, truien en jassen. Op zondag 15 december wordt er in de stal mooie verlichting voorzien. Van 13 tot 20 uur kan je daarvoor passeren op de Alpacaboerderij.