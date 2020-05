Alpacaboerderij met pasgeboren veulentjes terug open vanaf zaterdag Birger Vandael

27 mei 2020

14u48 2

Op 17 maart heeft ook De Alpacaboerderij in Kaulille haar deuren moeten sluiten voor bezoekers door het coronavirus. Vanaf 30 mei gaan de deuren naar de alpaca’s opnieuw open voor individuele bezoekers. Dat wilt zeggen dat je tijdens de reguliere openingsuren op eigen houtje kan komen kijken naar de alpaca’s. Tijdens zo’n individueel bezoek mag je tussen de alpaca’s in de weides stappen, ze brokjes voeren en leuke foto’s nemen. Over het gehele domein geldt éénrichtingsverkeer, er is een maximum bezoekerscapaciteit en er zijn extra hygiëne-maatregelen genomen. Je moet je bezoek wel altijd vooraf reserveren via de vernieuwde website. Extra leuk om te weten is dat er onlangs nieuwe alpaca veulentjes in de boerderij geboren werden.