Bloedonderzoek bij omwonenden 3M-fabriek: 6 op 10 riskeren gezondheidseffecten, stillegging dreigt als 3M niet met sluitende info komt

ZwijndrechtHet Agentschap Zorg en Gezondheid heeft dinsdag de resultaten bekendgemaakt van het bloedonderzoek dat afgelopen zomer werd uitgevoerd bij 796 personen die binnen een straal van 3 kilometer wonen rond de 3M-site in Zwijndrecht. Uit de studie blijkt dat de helft van de deelnemers een te hoog PFOS-gehalte in het bloed heeft. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zet 3M nu voor het blok: de fabriek moet binnen twee dagen bewijzen dat het de Zwijndrechtenaren niet extra blootstelt aan risico’s via emissies. Kan 3M dat niet bewijzen, dan moet het meteen alle productieprocessen stopzetten die leiden tot uitstoot.

Alle artikels over het PFOS-schandaal vind je in ons dossier.

59 procent van de deelnemers heeft een PFOS-waarde in het bloed waarbij er een verhoogd risico op gezondheidseffecten op langere termijn is. Bij 32 procent zit de waarde ergens tussenin en zijn volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid gezondheidsrisico’s “niet uit te sluiten”. Slechts 1 op de 11 deelnemers ( 9 procent) heeft een waarde waarbij geen gezondheidseffecten verwacht worden.

Dit resultaat is volgens de onderzoekers een belangrijk signaal om actie te ondernemen om de blootstelling te beperken of te stoppen. “Het betekent echter niet dat er bij individuele deelnemers onmiddellijk gezondheidsschade zal optreden”, klinkt het.

Duidelijk verband met 3M

Er is volgens het onderzoek een duidelijk verband met de 3M-fabriek. Bewoners die dichter bij de fabriek wonen of al langer in het gebied, hebben hogere PFAS-gehaltes in het bloed. Het verband met het eten van lokaal geteelde voeding is minder duidelijk. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat mensen die groenten en fruit uit de eigen tuin eten, ook vaak kippen hebben. “De resultaten van de eieren zijn zodanig sterk dat de impact van de andere producten daardoor mogelijk gemaskeerd wordt.”

Bekijk ook: Helft van omwonenden 3M-fabriek heeft te hoog PFOS-gehalte

“Geduld is op”

3M krijgt nu twee dagen om te bewijzen dat het de omwonenden niet verder in gevaar brengt met zijn emissies. Anders moet het de productieprocessen stilleggen waarbij PFAS vrijkomen, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir in reactie op de resultaten van het bloedonderzoek.

Het is bekend dat 3M de voorbije maanden erg stroef communiceerde met de Omgevingsinspectie. Bovendien ging het bedrijf in beroep tegen de strengere uitstootnormen die het kreeg opgelegd.

“Omdat 3M niet kan of wil aantonen dat het op dit moment niets uitstoot wat leidt tot bijkomende blootstelling aan PFAS, worden geen risico’s genomen”, laat Demir weten. Het bedrijf moet binnen de twee dagen zwart-op-wit bewijzen dat het de omgeving niet extra blootstelt aan risico’s. Kan het dat niet bewijzen, dan moet het alle productieprocessen stopzetten die in de omgeving leiden tot blootstelling aan PFAS.

“De voorbije twee maanden werden grote inspanningen geleverd om het bedrijf 3M tot de orde te roepen”, stelt Demir. “Toch blijft essentiële informatie nog steeds uit, ondanks herhaaldelijke eisen gedurende twee maanden. Ondanks een ingebrekestelling. Daarbovenop komen nu de bijzonder slechte resultaten van het bloedonderzoek. Het geduld is op.”

“No regret-maatregelen”

Het rapport geeft ook aan dat er maatregelen nodig zijn om de blootstelling bij de bevolking in de buurt van 3M te verminderen. “In de eerste plaats moet de bron worden aangepakt”, klinkt het. “Hierin ligt vooral een rol voor de industrie. Verder is ook de aanpak van de historische vervuiling in de omgeving een prioriteit. Tot die tijd kunnen inwoners zelf de blootstelling beperken.”

De eerder genomen ‘no regret-maatregelen’ in Zwijndrecht worden nu ook verlengd en uitgebreid, maakte het Agentschap Zorg en Gezondheid bekend. Hieronder een overzicht van de maatregelen. • Binnen een straal van 5 kilometer rond 3M wordt nog steeds aangeraden geen eieren van eigen kippen meer te consumeren, zoals eerder al beslist was. • De meest kwetsbare personen, zoals kinderen onder de 12 jaar, zwangere vrouwen en mensen met een verzwakt immuunsysteem, mochten in een straal van 1,5 kilometer ook geen zelfgeteelde groenten eten. Dat laatste gebied wordt nu uitgebreid tot 3 kilometer rond 3M. In een straal van 5 kilometer is het voor alle anderen aangeraden om zelf geteelde groenten eerst goed te wassen voor consumptie. • Ook voor hygiënemaatregelen zoals het regelmatig wassen van de handen, de binnenomgeving kuisen met nat en goed ventileren wordt de straal uitgebreid van 1,5 naar 3 kilometer. Dat geldt eveneens voor het niet gebruiken van grondwater als drinkwater. • Binnen een straal van 1,5 kilometer blijft het verder zo dat je geen compost met materiaal uit de eigen tuin mag gebruiken, dat je geen zelf geteeld kleinvee mag consumeren en geen grondwater mag gebruiken voor de moestuin of om een zwembad te vullen. Niet-kwetsbare personen mogen daar zelf geteelde groenten met mate eten.

Checklist

De deelnemers aan het onderzoek zijn dinsdagochtend individueel op de hoogte gebracht van hun resultaat per brief. Bij hoge waarden worden ze geadviseerd om via een checklist op zoek te gaan naar blootstellingsbronnen in hun omgeving en vervolgens de tips op te volgen. Dinsdagavond is er een online infomoment voor omwonenden en vrijdag wordt een infomarkt georganiseerd in Zwijndrecht. In de loop van november kunnen deelnemers hun resultaat persoonlijk bespreken met een arts of milieudeskundige.

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht noemt de resultaten van het bloedonderzoek “zorgwekkend” en vindt dat het bedrijf “zijn verantwoordelijkheid niet langer mag ontlopen”.

Uitgebreider onderzoek

Er komt ook uitgebreider onderzoek naar PFOS-waarden. Opmerkelijk is immers dat er ook hogere waarden te vinden zijn bij personen die via hun beroep, hobby of opleiding in contact komen met bodemdeeltjes. Dat element gaat men nog meer in detail onderzoeken. Het Agentschap Zorg en Gezondheid wil het onderzoek ook verder uitbreiden naar een straal van 5 km rond de 3M-fabriek en dan vooral richting zuidwesten, de overheersende windrichting.

Vlaams welzijnsminister Wouter Beke gaat zo’n uitgebreider bloedonderzoek ook op de regeringstafel leggen. Om elke inwoner van Zwijndrecht te onderzoeken, is er te weinig capaciteit in België, is te horen bij het kabinet. In dat geval zou er dus beroep moeten worden gedaan op het buitenland. Het onderzoek komt ook met een prijskaartje.

LEES OOK: