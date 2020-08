Zware vechtpartij aan de gang in Blankenberge: politie vraagt versterking Bart Boterman & Arne Hanseeuw

08 augustus 2020

Er is momenteel een zware vechtpartij aan de gang in Blankenberge. Burgemeester Dafné Dumery bevestigt het incident. De politie probeert momenteel de massa uiteen te drijven en zo de rust te laten terugkeren.



De groep zou zich tegen de politie gekeerd hebben nadat hen gevraagd werd het strand te verlaten. Net zoals in De Haan eerder deze week was het hoogwater en kwamen mensen te dicht op elkaar te zitten. Volgens getuigen vlogen de parasols en windzeilen in het rond. Honderden strandgangers waren getuige van de calamiteiten. Er zouden al enkele vechtenden meegenomen zijn door de politie.

De politie van Blankenberge heeft intussen versterking ingeroepen van de federale politie en de de omliggende korpsen van Brugge en De Haan. Meer dan honderd agenten zijn intussen ter plaatse. Ook hondenbrigades zijn aanwezig.

De vechtpartij komt er nauwelijks een dag na de oproep van Oostends burgemeester Bart Tommelein om baldadige toeristen aan de kust strenger te bestraffen.