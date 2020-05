Zware uitslaande brand vernielt woning in Nieuwstraat: ook twee aanpalende huizen onbewoonbaar Siebe De Voogt

04 mei 2020

Blankenberge In de Blankenbergse Nieuwstraat heeft zondagavond een zware brand gewoed in een woning. In een mum van tijd sloegen de vlammen door het dak. De vier bewoners konden tijdig ontkomen. Hun woning is onbewoonbaar, net als twee aanpalende panden.

Het vuur ontstond rond 22.30 uur. Bij aankomst van de brandweer hing in de omgeving van de Nieuwstraat al een dikke rook en sloegen de vlammen al door het dak van het pand. De bluswerken bleken geen sinecure. De brandweerlieden gingen het vuur vanop meerdere plaatsen te lijf en blusten ook via de achterkant van het gebouw in de Vissersstraat. De politie stelde een ruime perimeter in en sloot onder meer de Nieuwstraat, Vissersstraat en Weststraat af voor het publiek.

De vier bewoners konden het pand tijdig verlaten en werden opgevangen in een nabijgelegen hotel. Eén van hen werd voor een check-up overgebracht naar het ziekenhuis. De bluswerken duurden nog tot een flink stuk in de nacht. De schade aan de woning is groot. Ook twee aanpalende huizen werden onbewoonbaar verklaard. De twee gezinnen werden elders opgevangen. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. Het vuur ontstond vermoedelijk wel in een garage op het gelijkvloers.