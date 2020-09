Zware schade na slaapkamerbrand in Blankenberge: gezin van vijf tijdig gealarmeerd door brandalarm Mathias Mariën

03 september 2020

19u52 26 Blankenberge In een appartement langs de Albert Ruzettelaan in Blankenberge is donderdagavond omstreeks 18.30 uur brand uitgebroken. Het gezin van vijf kon tijdig naar buiten vluchten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De brand ontstond achteraan het appartement op de tweede verdieping. Een gezin van vijf – vader, moeder en drie kinderen – werden door de brandmelder gealarmeerd en konden tijdig het appartement verlaten en werden opgevangen. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de schade is wel aanzienlijk. De slaapkamer is volledig uitgebrand en het appartement is tijdelijk onbewoonbaar. Tijdens de bluswerken was de Albert Ruzettelaan in de richting van Zeebrugge afgesloten voor het verkeer. Er wordt nog gekeken naar de precieze oorzaak van de brand.