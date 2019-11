Zware brand vernielt appartementen en tattooshop Bart Boterman

17 november 2019

08u24 0 Blankenberge In Blankenberge is zaterdagavond een gebouw op de hoek van de Bakkerstraat en de Vissersstraat zwaar beschadigd geraakt door brand. Twee personen werden geëvacueerd, onder wie een vrouw met behulp van de ladderwagen van de brandweer. Ze werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Het gebouw is onbewoonbaar.

De brand ontstond iets voor 23 uur en breidde snel uit. Bij aankomst van de brandweer was er al sprake van zware rookontwikkeling. Door de grote hoeveelheid brandbaar materiaal in het gebouw, verliepen de bluswerken niet over een leien dakje. Het vuur was ontstaan in de trappenhal op de tweede verdieping, maar een oorzaak is nog niet bekend en wordt onderzocht.

De volledige tweede en derde verdieping liepen zware schade op en zijn onbewoonbaar. Ook de eerste verdieping en het gelijkvloers, waar een tattooshop Toretto’s Place gevestigd is, zijn ernstig aangetast door rook-en waterschade. Tijdens de bluswerken was de Vissersstraat voor alle verkeer afgesloten. Burgemeester Daphne Duméry (N-VA) kwam ter plaatse om onderdak te voorzien voor de getroffen bewoners.