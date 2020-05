Zware brand in Nieuwstraat is aangestoken: nog geen verdachte opgepakt Siebe De Voogt

05 mei 2020

17u01 0 Blankenberge De De zware brand die zondagavond drie woningen in de Blankenbergse Nieuwstraat beschadigde, is aangestoken. Dat bevestigt het Brugse parket. “Voorlopig werd nog geen verdachte opgepakt”, klinkt het. Bij de brand liep ook de woning van Karel Govaert, chef van restaurant Ten Doele , schade op.

Het vuur ontstond zondagavond rond 22.30 uur in de garage op het gelijkvloers van een woning. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak van het pand. De bluswerken bleken geen sinecure. De brandweerlieden gingen het vuur vanop meerdere plaatsen te lijf en blusten ook via de achterkant van het gebouw in de Vissersstraat. Vier bewoners van het pand raakten tijdig buiten en werden opgevangen in een nabijgelegen hotel. Eén van hen moest voor controle naar het ziekenhuis gebracht worden.

De woning waar de brand uitbrak, werd volledig verwoest. Ook twee aanpalende huizen liepen schade op en zijn tijdelijk onbewoonbaar. In een van de panden woont chef-kok Karel Govaert (43). Hij zag vijf jaar geleden z'n restaurant Ten Doele in vlammen opgaan en werd zondagavond opnieuw herinnerd aan die vreselijke taferelen. “We moeten echter verder”, vertelde hij maandag moedig in deze krant.

Het Brugse parket stelde na de brand een deskundige aan om de precieze oorzaak te achterhalen. Hij oordeelde intussen dat er kwaad opzet in het spel was. “De brand werd opzettelijk aangestoken”, meldt het parket. “Momenteel is nog geen verdachte opgepakt. Het onderzoek naar de feiten loopt.”