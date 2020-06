Exclusief voor abonnees Zwaar verbrand slachtoffer (19) uit kunstmatige coma gehaald na incident met gasflessen: “Mijn zoon is niét in dat kot geweest. Hij stond erbij te schuilen en stak gewoon een sigaret op” Bart Boterman

17 juni 2020

12u20 0 Blankenberge De 19-jarige jongeman uit Blankenberge die ernstig verbrand raakte bij een incident met gasflessen op het domein van voetbalclub K.S.V. Wenduine, is dinsdagnamiddag uit kunstmatige coma gehaald. Zijn vader Danny Reynaert is hem die avond gaan bezoeken in het militair hospitaal in Neder-over-Heembeek. “Nick is er heel erg aan toe en zal er allicht blijvende letsels aan overhouden”, zucht vader Danny. “Maar hij is niét in de kot met gasflessen geweest, dat heeft hij mij gezworen. Ze stonden buiten te schuilen voor een regenvlaag en hij stak een sigaret op, waarop een steekvlam ontstond.”

Volgens de branddeskundige van het parket was er geen kwaad opzet mee gemoeid. Er is geen brand gesticht. De gasflessen zijn evenmin ontploft, want de brandweer kon dat voorkomen tijdens het blussen. Er moet zich een zware steekvlam hebben voorgedaan, luidt het oordeel van de deskundige. Toch stellen ze bij de voetbalclub K.S.V. Wenduine ernstige vragen bij wat de twee vrienden deden in of bij het opberghok op domein van de voetbalclub, te midden de duinen. Kattenkwaad, lijkt het wel. Maar volgens de vader van het Nick is daar niets van aan. Hij is zijn zoon dinsdagavond gaan bezoeken in het militair hospitaal in Neder-over-Heembeek.

