Ziekte velt voormalig uitbater Jan (47) van danscafé Parasol Bart Huysentruyt

26 januari 2020

10u32 0 Blankenberge Jan Vandenbussche, jarenlang hét gezicht van café De Parasol in Blankenberge, is overleden.

Jan sloot in 2017 de deuren van zijn bekende danscafé in de Weststraat. Het was op dat moment het laatste café dat nog draaide achter het Casino. Daar zijn nu alle cafés verdwenen. Ze maakten plaats voor appartementen. Jan ging nadien aan de slag voor grootwarenhuis Colruyt. Voor zijn periode als uitbater van de Parasol was hij vooral actief geweest in de Brugse uitgaansbuurt, onder meer in het gekende café Ma Rica Rokk. Jan was plots ziek geworden en kreeg niet veel tijd meer. Jan Vandenbussche is amper 47 jaar geworden. De afscheidsplechtigheid vindt plaats op woensdag 29 januari om 14 uur in het crematorium Blauwe Toren in Brugge.