Zeven illegalen aangetroffen bij controles op kusttram Siebe De Voogt

29 november 2019

12u39 17 Blankenberge In Blankenberge zijn donderdagnamiddag zeven illegalen aangetroffen bij controles op de kusttram.

De actie werd tussen 15 en 18 uur georganiseerd door de lokale politie Blankenberge-Zuienkerke, die samenwerkte met het interventiekorps van de federale politie en controleurs van De Lijn. Op vijf trams werden in totaal zeven illegalen aangetroffen. De Dienst Vreemdelingenzaken besliste om drie van hen naar het gesloten centrum in Steenokkerzeel over te brengen. Tijdens de actie trof de politie ook één verboden wapen aan. Het ging om een mes.