Zeven festivalgangers veroordeeld voor drugsbezit op Beachland Siebe De Voogt

02 maart 2020

16u05 0 Blankenberge De Brugse strafrechter heeft zeven bezoekers van het festival Beachland in Blankenberge veroordeeld, omdat ze op het terrein betrapt werden met drugs op zak. De festivalgangers kregen aanvankelijk een minnelijke schikking, maar vertikten die te betalen.

Elk jaar opnieuw laten verschillende bezoekers van Beachland in Blankenberge zich verleiden om met drugs op zak naar het festivalterrein af te zakken. Aan de ingang van het festival en op het terrein vinden telkens opnieuw intensieve controles plaats. Dat was vorig jaar niet anders. Wie in het weekend van 6 en 7 juli betrapt werd met verdovende middelen bij zich, kreeg aanvankelijk een minnelijke schikking aangeboden. Diegene die niet betaalden, werden door het Brugse parket voor de correctionele rechtbank gebracht. Maandagmorgen veroordeelde de strafrechter zeven festivalgangers uit Tienen, Nijlen, Bergen, Ranst, Antwerpen en Malle. Zes van hen kregen 8.000 euro, waarvan grote delen met uitstel, voor het bezit van kleine hoeveelheden cocaïne en cannabis. Een 30-jarige man uit Nijlen moet dan weer 46 uren werkstraf uitvoeren, omdat hij een halve xtc-pil bij zich had.