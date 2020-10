Zestien illegalen opgepakt bij grote controle in stationsbuurt Mathias Mariën

07 oktober 2020

14u25 0 Blankenberge Bij een grootschalige controle in de stationsbuurt van Blankenberge zijn dinsdagavond zestien illegalen opgepakt.

Het ging om twaalf Algerijnen, twee Marokkanen, één Libiër en één Syriër. “Twaalf van hen werden overgebracht naar de scheepvaartpolitie in Zeebrugge voor verdere afhandeling, vier vreemdelingen werden afgehandeld in ons commissariaat en opgesloten in ons cellencomplex”, laat de politie weten. De lokale politie van Blankenberge kreeg ondersteuning van het West-Vlaams interventiekorps van de federale politie, de scheepvaartpolitie Zeebrugge en de dienst Vreemdelingenzaken.