Exclusief voor abonnees Zes maanden nadat Lander (3) zware brandwonden opliep in refter, is kleuter helemaal hersteld en klaar voor nieuw schooljaar Mathias Mariën

26 augustus 2019

09u58 21 Blankenberge Zes maanden nadat hij zwaar verbrand raakte bij een ongeval in de refter, maakt Lander (3) zich op voor een nieuw schooljaar. Het jongetje uit Blankenberge lag een week in het ziekenhuis en liep brandwonden op in het gezicht, de handen, buik en de rug. Na een lange revalidatie is het ergste eindelijk achter de rug. “Uiterlijk kan je niks meer zien van het ongeval. Het is een enorme opluchting dat hij geen littekens zal overhouden. Al zie ik de beelden wel nog vaak voor me”, zegt mama Bianca Ghijs.

Het blijft voor eeuwig een verschrikkelijke herinnering, die bewuste 8 februari. De ouders van Lander (3), Diëgo (3) en Max (3) kregen rond het middaguur het telefoontje dat geen enkele ouder wil krijgen. “Er is een ongeval gebeurd in de refter. Jullie zoontje is naar het ziekenhuis gebracht”, klonk het. Op dat moment waren de hulpdiensten al massaal ter plaatse gesneld richting ‘d Oefenschool in Blankenberge. Meteen was duidelijk dat de situatie ernstig was. De drie jongetjes uit de eerste kleuterklas speelden bij de mobiele buffetkar en gingen plots aan de stalen buizen hangen waar de plateaus op moeten staan. De kar wankelde. De juf die achter het wagentje stond probeerde ze nog tevergeefs recht te houden. Het gloeiend hete water van de bain marie en het eten vielen over de kleutertjes.

