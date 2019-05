Zes maanden cel voor importeren van Spaanse matrakken Jelle Houwen

21 mei 2019

Een 34-jarige man uit Blankenberge heeft 6 maanden cel en 800 euro omdat hij twee Spaanse matrakken, een verboden wapen, liet toekomen op de luchthaven van Zaventem om ze naar hem te laten versturen. A.S. kocht de telescopische wapenstokken in Spanje maar ze raakten niet door de controle in Zaventem. De man wordt ook nog vervolgd omdat hij in het bezit was van een sleutelhanger waar een mesje aan hing. Hij wast zijn handen echter in onschuld, en steekt de schuld op de politie. “Ze zijn al eens bij mij thuis geweest voor een huiszoeking en zagen dan dat mijn ganse muur vol hing met messen, boksbeugels en matrakken. De politie zei dat ik die mocht hebben zolang ik er niet mee over straat kwam”, zei de man. Volgens de procureur wist hij echter wel beter: “op zijn 5 pagina’s tellend strafblad staat al eens verboden wapenbezit”, merkte ze fijntjes op.