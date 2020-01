Zeehondjes Oscar en Groovy mogen als eersten in 2020 weer de zee in Bart Huysentruyt

14 januari 2020

12u17 0 Blankenberge Twee jonge, aangesterkte zeehondjes hebben dinsdag op het strand van Blankenberge de vrijheid herwonnen.

De zeehondjes waren vorig jaar aan onze kust aangespoeld. Ze werden opgevangen in het gespecialiseerde centrum van Sea Life in Blankenberge. Elk jaar spoelen er aan onze kust tientallen zieke zeehondjes aan. Ze worden in Sea Life verzorgd en gevoed. Na drie tot vier maanden mogen ze dan weer terug in zee. Dat was dinsdag ook het geval voor Groovy en Oscar. In Sea Life verblijft er momenteel nog één zieke zeehond: een pup die in Bredene aanspoelde. Het is de eerste opgevangen zeehond van 2020.