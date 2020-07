Wordt de Leopoldstraat in Blankenberge straks vernoemd naar een andere Leopold? “Leggen vraag voor aan cultuurraad” Bart Huysentruyt

01 juli 2020

09u11 0 Blankenberge “Vernoemd de Leopoldstraat in Blankenberge niet langer naar Leopold II, maar naar Leopold Konkelberge.” Dat is het voorstel van voormalig raadslid en anarchist Piet Wittevrongel uit Blankenberge.

In een aantal steden worden de monumenten van Leopold II al verwijderd of wijzigen ze zijn straatnaam. Dat gebeurde al in Gent, Sint-Niklaas en Kortrijk. “In Blankenberge hebben we ook een Leopoldstraat genoemd naar Leopold II”, zegt Piet Wittevrongel. “Er is al geruime tijd een voorstel om de straatnaam te behouden, maar die te noemen naar Leopold Konkelberge. Dat was een liberale politicus die voor de Eerste Wereldoorlog veel gedaan heeft voor het Blankenbergs cultureel en sociaal leven.”

Wittevrongel stuurde zijn voorstel naar het Blankenbergs schepencollege. “We leggen het voor aan onze cultuurraad", geeft burgemeester Daphné Dumery (N-VA) mee.