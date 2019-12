Wordt Blankenbergs rusthuis straks beheerd vanuit Brugge? “Wij gaan ons hiertegen verzetten” Bart Huysentruyt

12u39 0 Blankenberge Er zijn verkennende gesprekken aan de gang tussen de stad Blankenberge en de Brugse OCMW-vereniging Mintus om mogelijk een nieuw rusthuis te bouwen in de badstad. Dat zegt oppositiepartij Open Vld. Het zou de eerste keer zijn dat het Brugse OCMW in een andere stad een rusthuis zou beheren.

Het is de Blankenbergse oppositiepartij Open Vld die de kat de bel aanbindt. Zij zijn misnoegd, omdat er in het meerjarenplan van de badstad geen nieuw woonzorgcentrum is opgenomen. “Nochtans was dat een verkiezingsbelofte en is hier al een jaar studie- en rekenwerk aan voorafgegaan”, zegt fractieleider Björn Prasse (Open Vld). “Het huidige bestuur zal wél opnieuw investeren in het huidige woonzorgcentrum De Strandjutter, een gebouw uit 1974 dat totaal niet meer beantwoordt aan de moderne eisen. Meer dan een miljoen euro voor oplapwerken is dan ook weggegooid geld.”

De partij wist een intern document in te kijken, waarin sprake is van een samenwerking met de Brugse OCMW-vereniging Mintus. “De zorgvereniging is bereid verkennende gesprekken op te starten met Blankenberge. Ze vragen wel exclusiviteit”, leest Prasse voor. “Onze zorg en dienstverlening worden uit handen gegeven aan een andere stad. Blankenberge zal als klein broertje geen zeggenschap meer hebben. Ons patrimonium wordt simpelweg in de vitrine gezet.” Een beslissing zou vallen tegen juni van 2020.