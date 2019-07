Worden agressieve bedelaars, foutparkeerders... in Blankenberge voldoende aangepakt? Burgemeester vraagt het inwoners op Facebook Mathias Mariën

10u04 49 Blankenberge Met een poll op Facebook: zo wil de burgemeester van Blankenberge haar inwoners meer inspraak én inzicht geven over de manier waarop de politie met ‘ergernissen’ omgaat. Daphné Dumery (N-VA) hoopt te weten te komen of het slechts enkelingen zijn die klagen, of dat er sprake is van een algemener probleem. “Vroeger kreeg je als burgemeester klachten via brief of mail. Tegenwoordig gebeurt dat via Facebook. Ik moet mee evolueren in die manier van communiceren”, zegt Dumery.

Toegegeven: de keuze van de Blankenbergse burgemeester om via Facebook naar bepaalde problemen te polsen, is gedurfd. Sociale media zijn vaak een manier om nodeloos te klagen, waardoor de resultaten een ietwat vertekend beeld zouden kunnen geven. “Daarom ook besliste ik om de poll niet zomaar op Facebook te lanceren, maar wel in een groep waarvan ik weet dat er vooral positieve inwoners van onze badstad aanwezig zijn”, verklaart Daphné Dumery. Voor de mensen die Blankenberge niet goed zouden kennen: op sociale media zijn er heel wat groepen aangemaakt waarin druk wordt gebabbeld over het reilen en zeilen in de stad. In ‘Blankenberge positief, Iedereen welkom’ wordt vooral de nadruk gelegd op het positieve.

“Als burgemeester krijg ik tal van berichten via Facebook. Dat gaat over fout parkeren, agressief bedelen, sluikstorten… Op een bepaald moment dacht ik: ‘zou die ergernis nu écht zo groot zijn, of zijn het vooral enkelingen die klagen?’. Vandaar mijn beslissing om een bevraging te doen in die specifieke groep met positieve inwoners”, legt Dumery uit.

Resultaten bespreken met korpschef

De burgemeester benadrukt dat ze met de poll geen kritiek geeft op het werk van de politie. “De burger communiceerde vroeger via brief en later via mail. Tegenwoordig gebeurt dat via Facebook. Het is aan mij om mee te evolueren in die manier van denken. Het leek me de ideale manier om op een snelle manier een relevant beeld te krijgen van wat onze inwoners denken.” Concreet vraagt de burgemeester of de politie momenteel voldoende of net onvoldoende hard optreedt tegen bovengenoemde ergernissen. “Ik ben alleszins van plan om de resultaten ernstig te nemen en die te bespreken met onze korpschef. Het is een van de manieren om de bevolking te betrekken bij het beleid. Al hebben we op dit moment al een uitgebreide politieverordening”, zegt Dumery.

Een korte blik in de diverse Facebookgroepen leert dat de burgemeester alles behalve overdrijft. Van foto’s van foutgeparkeerde wagens tot filmpjes van agressieve bedelaars: werkelijk alles is er terug te vinden. Opvallend is dat elke post meteen tientallen reacties krijgt. “We zijn een stad met slechts 20.000 inwoners. Als hier iets gebeurt of als we als stadsbestuur een maatregel nemen, komt dat meteen in de aandacht”, vervolgt Daphné Dumery.

We hebben nu een bedelaar met een alcoholprobleem. We kunnen die toch moeilijk dagelijks in de cel steken? Daphné Dumery

Daarmee wijst ze specifiek naar de poging van enkele jaren geleden om in Blankenberge het bedelen te verbieden in toeristische zones. De mensenliga stond op z’n achterste poten en dreigde meteen met een rechtszaak, waardoor Blankenberge het idee uiteindelijk liet varen. “Terwijl het in andere grote steden wél kon ingevoerd worden, maar daar kwam het dus veel minder onder de aandacht”, zegt de burgemeester, die toegeeft dat het toenemend aantal bedelaars in Blankenberge een probleem is.

“Er zijn er opmerkelijk meer dan vroeger. Het enige dat we momenteel kunnen doen, is de politie laten controleren indien ze echt overlast veroorzaken zoals openbaar dronken zijn of agressief uit de hoek komen. Maar dan nog: we hebben nu een bedelaar met een alcoholprobleem. We kunnen die toch moeilijk dagelijks in de cel steken? Het blijft een moeilijke evenwichtsoefening”, stelt Dumery.