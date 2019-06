Witte smart gestolen in Kerkstraat Mathias Mariën

06 juni 2019

12u06 0 Blankenberge In de Kerkstraat in Blankenberge is donderdagochtend een witte Smart gestolen.

De eigenaar ging omstreeks 6.45 uur krantenwinkel Punt Komma binnen en zag bij het buitenkomen hoe een man in zijn wagen stapte en er mee wegreed. De eigenaar kon niet verhinderen dat de autodief wegreed. De man alarmeerde de politie die een onderzoek is gestart. Volgens de verklaringen van de eigenaar reed de dief richting Brugge. De witte Smart heeft een zwart dak en is te herkennen aan de nummerplaat 1 BFY 310. Tips zijn steeds welkom bij de politie.