Winkeldief die zich niet thuisvoelde in gevangenis mag cel verlaten Siebe De Voogt

06 maart 2020

13u58 0 Blankenberge Een 28-jarige Georgiër mag de Brugse gevangenis verlaten, nadat hij acht tabaksdiefstallen pleegde in filialen van Colruyt en OKay. De verdediging had vorige maand nog gepleit dat Irakli S. zich er niet thuisvoelde. “Er zitten nochtans genoeg van z'n landgenoten voor dezelfde feiten”, had de rechter geantwoord.

Net als veel landgenoten moest de Georgiër zich vorige maand verantwoorden voor liefst 8 tabaksdiefstallen in filialen van Colruyt en OKay. Irakli S. werd op 14 augustus op heterdaad betrapt, toen hij zonder betalen met acht pakken tabak de kassa wilde passeren van de Colruyt in Blankenberge. De winkeldetective herkende hem van vorige diefstallen. “Hij overhandigde aan de politie een lijst met feiten in filialen van Colruyt en OKay over het ganse land”, stelde de procureur. “Niet al die diefstallen werden door de beklaagde gepleegd. Ook twee van z’n landgenoten, die goed op hem leken, pleegden enkele van de feiten. Op basis van camerabeelden konden we de beklaagde linken aan acht feiten. Hij gebruikte telkens dezelfde modus operandi, waarbij hij tabak onder z’n T-shirt verstopte. Op die manier maakte hij in totaal 2.000 euro aan rokerswaren buit.”

De Georgiër sloeg toe in Blankenberge, Knokke-Heist, Jabbeke, Zedelgem, Bredene en Wallonië. De rechter gaf hem vrijdagmorgen 18 maanden cel met uitstel, waardoor hij de gevangenis mag verlaten. De verdediging had daarop aangedrongen. “Mijn cliënt zit intussen bijna 6 maanden in voorhechtenis en heeft het niet makkelijk in de gevangenis, omdat hij de taal niet spreekt”, pleitte de advocate van de man. “De tabak stal hij, omdat hij niet voldoende geld had.” De rechter reageerde gevat op de uitlatingen van de raadsvrouw. “Er zitten nochtans genoeg van z’n landgenoten in de gevangenis voor exact dezelfde feiten”, sneerde hij.