Wie wil strandrolstoelen voortduwen tijdens ‘De warmste strandrolstoelwandeling’? Bart Huysentruyt

16 september 2020

20u29 0 Blankenberge De initiatiefnemers van 4 Example vzw zoeken vrijwilligers om strandrolstoelen voort te duwen tijdens ‘De warmste strandrolstoelwandeling’. Ze beschikken over 25 rolstoelen die over het strand kunnen rijden.

“Het draait bij De Warmste Week niet meer om de centjes, maar om de tijd die gespendeerd wordt om iemand te helpen”, zegt Tarik Houbrechts. “Wij organiseren vrije wandelnamiddagen op het strand met 25 strandrolstoelen. We gaan hiervoor op zoek naar mensen die, vrijwillig, enkele uurtjes willen spenderen om iemand gelukkig te maken. Ook zijn we op zoek naar mensen die graag voor het eerst dankzij een strandrolstoel het strand op willen.” Al veertig mensen boden zich aan, maar dat mogen er nog meer zijn. Er zijn twee dagen voorzien. De eerste dag (31 oktober van 14 tot 18 uur) is voor iedereen die reserveert. De tweede dag is exclusief voor vzw Het Ventiel. Het Ventiel is een buddyproject met een zinvolle dagbesteding voor mensen met jongdementie. De wandelingen vinden plaats op het strand van Blankenberge.